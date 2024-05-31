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Людмила Самсонова объяснила поражение в третьем круге «Ролан Гаррос»

Людмила Самсонова объяснила поражение в третьем круге «Ролан Гаррос»
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Российская теннисистка, 17-я ракетка мира Людмила Самсонова прокомментировала своё поражение в матче третьего круга «Ролан Гаррос» — 2024, в котором она встречалась с представительницей Италии Элизабеттой Коччаретто (51-я в рейтинге WTA). Встреча завершилась со счётом 7:6 (7:4), 6:2 в пользу итальянки.

Ролан Гаррос (ж). 3-й круг
31 мая 2024, пятница. 12:10 МСК
Людмила Самсонова
17
Россия
Людмила Самсонова
Л. Самсонова
Окончен
0 : 2
1 2 3
         
6 4 		2
7 7 		6
         
Элизабетта Коччаретто
51
Италия
Элизабетта Коччаретто
Э. Коччаретто

«Я чувствовала очень сильное напряжение. Было трудно играть сегодня. Не помогло, что она итальянка. Много очень эмоций. Не смогла сыграть в свой лучший теннис. Никогда не хочется проигрывать итальянке, особенно мне. Это мне не помогло, чуть-чуть поддавливало», — сказала Самсонова в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Андреем Панковым.

В 1/8 финала «Ролан Гаррос» — 2024 23-летняя Коччаретто сыграет с третьей ракеткой мира американкой Кори Гауфф.

Календарь матчей «Ролан Гаррос» - 2024
Турнирная сетка «Ролан Гаррос» - 2024
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