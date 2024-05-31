Людмила Самсонова объяснила поражение в третьем круге «Ролан Гаррос»

Российская теннисистка, 17-я ракетка мира Людмила Самсонова прокомментировала своё поражение в матче третьего круга «Ролан Гаррос» — 2024, в котором она встречалась с представительницей Италии Элизабеттой Коччаретто (51-я в рейтинге WTA). Встреча завершилась со счётом 7:6 (7:4), 6:2 в пользу итальянки.

«Я чувствовала очень сильное напряжение. Было трудно играть сегодня. Не помогло, что она итальянка. Много очень эмоций. Не смогла сыграть в свой лучший теннис. Никогда не хочется проигрывать итальянке, особенно мне. Это мне не помогло, чуть-чуть поддавливало», — сказала Самсонова в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Андреем Панковым.

В 1/8 финала «Ролан Гаррос» — 2024 23-летняя Коччаретто сыграет с третьей ракеткой мира американкой Кори Гауфф.