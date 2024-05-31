Самсонова: сегодня было слишком много мыслей, плюс не хватило дня отдыха

Российская теннисистка, 17-я ракетка мира Людмила Самсонова отреагировала на своё поражение в матче третьего круга «Ролан Гаррос» — 2024, в котором она встречалась с представительницей Италии Элизабеттой Коччаретто (51-я в рейтинге WTA). Встреча завершилась со счётом 7:6 (7:4), 6:2 в пользу итальянки.

«Я плохо сыграла тай-брейк. Не так должна была сыграть. Слишком много мыслей сегодня было. Мысли были связаны с результатом, давлением. Хотелось выиграть, очень сильно хотелось выйти в следующий круг.

Мне бы хотелось иметь день отдыха. После вчерашнего нужен был день, чтобы собраться получше. Но так получилось», — сказала Самсонова в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Андреем Панковым.

В 1/8 финала «Ролан Гаррос» — 2024 23-летняя Коччаретто сыграет с третьей ракеткой мира американкой Кори Гауфф.