Самсонова: сегодня было слишком много мыслей, плюс не хватило дня отдыха

Российская теннисистка, 17-я ракетка мира Людмила Самсонова отреагировала на своё поражение в матче третьего круга «Ролан Гаррос» — 2024, в котором она встречалась с представительницей Италии Элизабеттой Коччаретто (51-я в рейтинге WTA). Встреча завершилась со счётом 7:6 (7:4), 6:2 в пользу итальянки.
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«Я плохо сыграла тай-брейк. Не так должна была сыграть. Слишком много мыслей сегодня было. Мысли были связаны с результатом, давлением. Хотелось выиграть, очень сильно хотелось выйти в следующий круг.
Мне бы хотелось иметь день отдыха. После вчерашнего нужен был день, чтобы собраться получше. Но так получилось», — сказала Самсонова в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Андреем Панковым.
В 1/8 финала «Ролан Гаррос» — 2024 23-летняя Коччаретто сыграет с третьей ракеткой мира американкой Кори Гауфф.
- 31 мая 2024
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