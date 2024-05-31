Людмила Самсонова оценила свою игру на «Ролан Гаррос»

Российская теннисистка, 17-я ракетка мира Людмила Самсонова подвела итоги своих выступлений на «Ролан Гаррос» — 2024, отметив, что рада уровню игры, так как никогда ранее не доходила до третьего круга Открытого чемпионата Франции. Спортсменка сказала, что для неё это лучший год.

«Я очень рада, как я сыграла турнир. Просто сейчас у меня эмоции. Но я очень рада — никогда в третьем круге на «Ролан Гаррос» не была. Для меня это первый раз. Можно сказать, что лучший год», — сказала Самсонова в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Андреем Панковым.

Самсонова вылетела из одиночной сетки «Ролан Гаррос», потерпев поражение в матче третьего круга «Ролан Гаррос» — 2024, в котором она встречалась с представительницей Италии Элизабеттой Коччаретто (51-я в рейтинге WTA). Встреча завершилась со счётом 7:6 (7:4), 6:2 в пользу итальянки.