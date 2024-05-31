Вихлянцева рассказала, что может повлиять на результат матча Котов — Синнер

Российская теннисистка Наталья Вихлянцева поделилась ожиданиями от предстоящего матча 56-й ракетки мира Павла Котова с представителем Италии Янником Синнером. Встреча россиянина и итальянца стартует сегодня, 31 мая, не ранее 15:10 по московскому времени.
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«В противостоянии Котов – Синнер, которое пройдёт в рамках третьего круга Открытого чемпионата Франции, конечно, мы будем болеть за россиянина. Надеюсь, что он сможет навязать борьбу Яннику. Многие говорили, что итальянец мог вообще сняться накануне парижского ТБШ. В своих стартовых поединках Павел одержал трудовые и красивые победы против именитых теннисистов. Хочется, чтобы и в новом матче была борьба. Если она будет, то, вероятно, на результат игры может повлиять и травма Синнера», — сказала Вихлянцева в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Кириллом Плышевским.
- 31 мая 2024
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