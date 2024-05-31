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Вихлянцева рассказала, что может повлиять на результат матча Котов — Синнер

Вихлянцева рассказала, что может повлиять на результат матча Котов — Синнер
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Российская теннисистка Наталья Вихлянцева поделилась ожиданиями от предстоящего матча 56-й ракетки мира Павла Котова с представителем Италии Янником Синнером. Встреча россиянина и итальянца стартует сегодня, 31 мая, не ранее 15:10 по московскому времени.

Ролан Гаррос (м). 3-й круг
31 мая 2024, пятница. 15:10 МСК
Павел Котов
56
Россия
Павел Котов
П. Котов
1-й сет
0 : 0
1 2 3 4 5
             
2
2
             
Янник Синнер
2
Италия
Янник Синнер
Я. Синнер

«В противостоянии Котов – Синнер, которое пройдёт в рамках третьего круга Открытого чемпионата Франции, конечно, мы будем болеть за россиянина. Надеюсь, что он сможет навязать борьбу Яннику. Многие говорили, что итальянец мог вообще сняться накануне парижского ТБШ. В своих стартовых поединках Павел одержал трудовые и красивые победы против именитых теннисистов. Хочется, чтобы и в новом матче была борьба. Если она будет, то, вероятно, на результат игры может повлиять и травма Синнера», — сказала Вихлянцева в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Кириллом Плышевским.

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