Вихлянцева рассказала, что может повлиять на результат матча Котов — Синнер

Российская теннисистка Наталья Вихлянцева поделилась ожиданиями от предстоящего матча 56-й ракетки мира Павла Котова с представителем Италии Янником Синнером. Встреча россиянина и итальянца стартует сегодня, 31 мая, не ранее 15:10 по московскому времени.

«В противостоянии Котов – Синнер, которое пройдёт в рамках третьего круга Открытого чемпионата Франции, конечно, мы будем болеть за россиянина. Надеюсь, что он сможет навязать борьбу Яннику. Многие говорили, что итальянец мог вообще сняться накануне парижского ТБШ. В своих стартовых поединках Павел одержал трудовые и красивые победы против именитых теннисистов. Хочется, чтобы и в новом матче была борьба. Если она будет, то, вероятно, на результат игры может повлиять и травма Синнера», — сказала Вихлянцева в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Кириллом Плышевским.