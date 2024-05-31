Самсонова: не знаю, поеду ли на ОИ. Сказали, что нельзя будет жить в олимпийской деревне

Российская теннисистка, 17-я ракетка мира Людмила Самсонова призналась, что у неё ещё нет уверенности по поводу того, сможет ли она принять участие в Олимпийских играх 2024 года в Париже, отметив, что ей говорили, что спортсмены из России не смогут жить вместе с представителями других стран в олимпийской деревне.

«Не знаю пока что, поеду ли на Олимпиаду. Это зависит от того, что не дают очков. Больше давит, что даже в олимпийской деревне нельзя находиться. Ещё грунт, у меня там много очков — Торонто, Вашингтон.

Думаю, что Олимпиада должна быть Олимпиадой с флагом. Это мне не очень нравится. Да, у меня ещё вроде есть 10 дней подумать. Не знаю, где жить, но игроки сказали, что нам нельзя находиться в олимпийской деревне», — сказала Самсонова в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Андреем Панковым.