Фрибет 3К
Реклама
Рекламодатель: ООО «БК «ПАРИ»
2Ranyn4WFax
Матч-центр Новости Топ-матчи Билеты Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Теннис Новости

Вихлянцева оценила игру Мирры Андреевой на «Ролан Гаррос»

Вихлянцева оценила игру Мирры Андреевой на «Ролан Гаррос»
Аудио-версия:
Комментарии

Российская теннисистка Наталья Вихлянцева оценила результаты 38-й ракетки мира россиянки Мирры Андреевой на проходящем в эти дни в Париже «Ролан Гаррос» — 2024, отметив, что та находится в очень хорошей форме.

«Мирра Андреева сейчас находится в очень хорошей форме. Приятно видеть, как россиянка играет на турнирах «Большого шлема». Юная теннисистка всегда показывает на мэйджорах стабильные результаты, далеко заходя по сетке. Вчера Мирра добилась победы в упорном матче против Виктории Азаренко. Андреева создала себе шикарный задел для хорошего выступления в Париже в дальнейших встречах. Мы будем ожидать россиянку в решающих стадиях турнира. После вылета Дарьи Касаткиной из этой части сетки на пути Мирры не будут стоять сложные противницы. Корты в столице Франции подходят нашей спортсменке, она показывает классную игру.

Что именно помогло Андреевой добиться победы над такой именитой соперницей, как Азаренко? Думаю, что в первую очередь хорошая игра россиянки. Не сказать, что в этом матче белоруска смотрелась плохо или устала. Сама Мирра выиграла этот поединок», — сказала Вихлянцева в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Кириллом Плышевским.

Календарь матчей «Ролан Гаррос» - 2024
Турнирная сетка «Ролан Гаррос» - 2024
Материалы по теме
Юная Мирра выстрадала победу над Азаренко на «РГ»! За 2,5 часа они сделали 19 брейков
Юная Мирра выстрадала победу над Азаренко на «РГ»! За 2,5 часа они сделали 19 брейков
Комментарии
Новости. Теннис
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android