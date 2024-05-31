Вихлянцева оценила игру Мирры Андреевой на «Ролан Гаррос»

Российская теннисистка Наталья Вихлянцева оценила результаты 38-й ракетки мира россиянки Мирры Андреевой на проходящем в эти дни в Париже «Ролан Гаррос» — 2024, отметив, что та находится в очень хорошей форме.

«Мирра Андреева сейчас находится в очень хорошей форме. Приятно видеть, как россиянка играет на турнирах «Большого шлема». Юная теннисистка всегда показывает на мэйджорах стабильные результаты, далеко заходя по сетке. Вчера Мирра добилась победы в упорном матче против Виктории Азаренко. Андреева создала себе шикарный задел для хорошего выступления в Париже в дальнейших встречах. Мы будем ожидать россиянку в решающих стадиях турнира. После вылета Дарьи Касаткиной из этой части сетки на пути Мирры не будут стоять сложные противницы. Корты в столице Франции подходят нашей спортсменке, она показывает классную игру.

Что именно помогло Андреевой добиться победы над такой именитой соперницей, как Азаренко? Думаю, что в первую очередь хорошая игра россиянки. Не сказать, что в этом матче белоруска смотрелась плохо или устала. Сама Мирра выиграла этот поединок», — сказала Вихлянцева в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Кириллом Плышевским.