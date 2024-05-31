Павел Котов — Янник Синнер: россиянин отдал подачу при счёте 2:2 и проиграл первый сет

Сегодня, 31 мая, на грунтовых кортах «Ролан Гаррос» в Париже проходит очередной игровой день. В рамках матча третьего круга российский теннисист, 56-я ракетка мира Павел Котов встречается со вторым номером рейтинга ATP Янником Синнером из Италии.
«Чемпионат» ведёт текстовую онлайн-трансляцию матча между россиянином и итальянским теннисистом.
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Первый сет остался за второй ракеткой мира Синнером, сделавшим брейк в пятом гейме — 6:4.
Это второе очное противостояние Котова и Синнера на турнирах ATP. В апреле этого года теннисисты встречались на «Мастерсе» в Мадриде (Испания). В матче третьего круга сильнее оказался Синнер — 6:2, 7:5.
Основной турнир «Ролан Гаррос» у мужчин проходит с 26 мая по 9 июня. Напомним, сербский теннисист Новак Джокович является действующим чемпионом турнира.
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