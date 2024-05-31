Вихлянцева высказалась о неблагоприятных погодных условиях на «Ролан Гаррос»

Российская теннисистка Наталья Вихлянцева оценила погодные условия, при которых приходится выступать спортсменам на проходящем в эти дни в Париже «Ролан Гаррос» — 2024. Напомним, в столице Франции в конце мая установилась дождливая погода.

«Тему погоды на нынешнем «Ролан Гаррос» я уже успела обсудить с Еленой Весниной, которая сейчас играет в Париже в парном разряде. Иногда в столице Франции если изначально погода не задастся, то дальше идёт уже все по накатанной и только в худшую сторону. Хорошо, что в этом году на турнире сразу несколько арен оборудованы крышей: корт Филиппа Шатрье и корт Сюзанн Ленглен.

Что сделать игрокам, чтобы не перегореть в таких сложных погодных условиях, влияющих на перенос матчей? У теннисистов есть команда. Во время дождей они вместе с ней отправляются, например, в тренажёрный зал. Кто-то предпочитает занять свободное время чтением, другие игроки просто восстанавливаются. Часть теннисистов кушает в ресторане или играет в настольные игры. Важно, чтобы спортсмены смогли найти хороший закрытый грунтовый корт для проведения тренировок», — сказала Вихлянцева в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Кириллом Плышевским.