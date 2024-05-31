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Андрей Рублёв — Маттео Арнальди: итальянец уверенно взял второй сет

Андрей Рублёв — Маттео Арнальди: итальянец уверенно взял второй сет
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31 мая на грунтовых кортах «Ролан Гаррос» в Париже проходит шестой игровой день. В рамках матча третьего круга российский теннисист, шестая ракетка мира Андрей Рублёв встречается с итальянцем Маттео Арнальди (35-й в рейтинге ATP). «Чемпионат» ведёт текстовую онлайн-трансляцию матча между российским и итальянским теннисистами.

Второй сет выиграл итальянец и упрочил лидерство в матче — 7:6 (8:6), 6:2.

Ролан Гаррос (м). 3-й круг
31 мая 2024, пятница. 14:15 МСК
Андрей Рублёв
6
Россия
Андрей Рублёв
А. Рублёв
Окончен
0 : 3
1 2 3 4 5
             
6 6 		2 4
7 8 		6 6
             
Маттео Арнальди
35
Италия
Маттео Арнальди
М. Арнальди

Рублёв и Арнальди ранее встречались на корте один раз. В 2023 году в рамках турнира категории ATP-500 в Вене (Австрия) во втором круге соревнований сильнее оказался россиянин Андрей Рублёв. Он одолел своего соперника со счётом 7:5, 6:3.

Основной турнир «Ролан Гаррос» у мужчин проходит с 26 мая по 9 июня. Напомним, сербский теннисист Новак Джокович является действующим чемпионом турнира.

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