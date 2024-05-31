Фрибет 3К
Реклама
Рекламодатель: ООО «БК «ПАРИ»
2Ranyn4WFax
Матч-центр Новости Топ-матчи Билеты Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Теннис Новости

Лоренцо Музетти с оптимизмом высказался о предстоящем матче с Новаком Джоковичем на «РГ»

Лоренцо Музетти с оптимизмом высказался о предстоящем матче с Новаком Джоковичем на «РГ»
Аудио-версия:
Комментарии

24-й номер рейтинга ATP итальянский теннисист Лоренцо Музетти поделился ожиданиями от предстоящей встречи с первой ракеткой мира сербом Новаком Джоковичем в матче 1/8 финала «Ролан Гаррос» — 2024.

Ролан Гаррос (м). 3-й круг
01 июня 2024, суббота. 21:15 МСК
Новак Джокович
1
Сербия
Новак Джокович
Н. Джокович
Не начался
1 2 3 4 5
             
             
Лоренцо Музетти
30
Италия
Лоренцо Музетти
Л. Музетти

«Джокович есть Джокович в любое время года, особенно на турнирах «Большого шлема», к нему нужен особый подход. А победа над Ноле в матче из пяти сетов — это здорово, поэтому я надеюсь воспользоваться своими воспоминаниями о нашей с ним встрече здесь, на центральном корте, три года назад и выйти победителем», — сказал Музетти на пресс-конференции.

В четверг, 30 мая, итальянец в третьем круге Открытого чемпионата Франции оказался сильнее хозяина корта бывшей шестой ракетки мира Гаэля Монфиса — 7:5, 6:1, 6:4.

Музетти и Джокович провели между собой пять матчей на турнирах ATP, в которых четыре победы одержал сербский теннисист. Одна из них была добыта сербом на «Ролан Гаррос» — 2021, когда Музетти выиграл два первых сета на тай-брейках, после чего проиграл две партии и в пятой при счёте 0:4 отказался от продолжения борьбы.

Основной турнир «Ролан Гаррос» у мужчин проходит с 26 мая по 9 июня. Напомним, сербский теннисист Новак Джокович является действующим чемпионом турнира.

Турнирная сетка «Ролан Гаррос» - 2024
Календарь «Ролан Гаррос» - 2024 (м)
Материалы по теме
Новак Джокович — Роберто Карбальес-Баэна. Ещё одна разминка для Ноле
Новак Джокович — Роберто Карбальес-Баэна. Ещё одна разминка для Ноле
Комментарии
Новости. Теннис
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android