Лоренцо Музетти с оптимизмом высказался о предстоящем матче с Новаком Джоковичем на «РГ»

24-й номер рейтинга ATP итальянский теннисист Лоренцо Музетти поделился ожиданиями от предстоящей встречи с первой ракеткой мира сербом Новаком Джоковичем в матче 1/8 финала «Ролан Гаррос» — 2024.
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«Джокович есть Джокович в любое время года, особенно на турнирах «Большого шлема», к нему нужен особый подход. А победа над Ноле в матче из пяти сетов — это здорово, поэтому я надеюсь воспользоваться своими воспоминаниями о нашей с ним встрече здесь, на центральном корте, три года назад и выйти победителем», — сказал Музетти на пресс-конференции.
В четверг, 30 мая, итальянец в третьем круге Открытого чемпионата Франции оказался сильнее хозяина корта бывшей шестой ракетки мира Гаэля Монфиса — 7:5, 6:1, 6:4.
Музетти и Джокович провели между собой пять матчей на турнирах ATP, в которых четыре победы одержал сербский теннисист. Одна из них была добыта сербом на «Ролан Гаррос» — 2021, когда Музетти выиграл два первых сета на тай-брейках, после чего проиграл две партии и в пятой при счёте 0:4 отказался от продолжения борьбы.
Основной турнир «Ролан Гаррос» у мужчин проходит с 26 мая по 9 июня. Напомним, сербский теннисист Новак Джокович является действующим чемпионом турнира.
- 31 мая 2024
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