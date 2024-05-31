Павел Котов — Янник Синнер: итальянец вновь выиграл сет со счётом 6:4

Сегодня, 31 мая, на грунтовых кортах «Ролан Гаррос» в Париже проходит очередной игровой день. В рамках матча третьего круга российский теннисист, 56-я ракетка мира Павел Котов встречается со вторым номером рейтинга ATP Янником Синнером из Италии. «Чемпионат» ведёт текстовую онлайн-трансляцию матча между россиянином и итальянским теннисистом.

Первая и вторая партии постались за Янником Синнером. В обоих сетах он одержал победу с одинаковым счётом 6:4.

Это второе очное противостояние Котова и Синнера на турнирах ATP. В апреле этого года теннисисты встречались на «Мастерсе» в Мадриде (Испания). В матче третьего круга сильнее оказался Синнер — 6:2, 7:5.