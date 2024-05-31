Андрей Рублёв покинул «Ролан Гаррос», проиграв в трёх сетах итальянцу Арнальди

В Париже на корте Сюзанн Ленглен завершился матч второго круга Открытого чемпионата Франции — 2024, в котором шестая ракетка мира Андрей Рублёв уступил итальянцу Маттео Арнальди (35-й в рейтинге ATP) — 6:7 (6:8), 2:6, 4:6).

В 1/8 финала «Ролан Гаррос» — 2024 Маттео Арнальди встретится с победителем матча третьего круга между Стефаносом Циципасом из Греции и китайцем Чжан Чжичжэнем.