Ольховский: вылет Рублёва с «Ролан Гаррос» неожиданный, ещё одна неприятная сенсация

Бывший российский теннисист Андрей Ольховский прокомментировал поражение шестой ракетки мира Андрея Рублёва в третьем круге «Ролан Гаррос» — 2024, где он встречался с представителем Италии Маттео Арнальди (33-я ракетка мира). Встреча завершилась со счётом 7:6 (8:6), 6:2, 6:4 в пользу итальянца.
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«Вылет Рублёва с «Ролан Гаррос» совершенно неожиданный. Опять неприятная сенсация после вылета Хачанова. Счёт 0:3 — это вообще необъяснимо, возможно, что зажался. На Рублёва и Хачанова рассчитывали и были оптимистические прогнозы. Но, конечно, никто не ожидал, что оба быстро так вылетят. По крайней мере, я считал Рублёва явным фаворитом в матче с Арнальди, но никак не думал, что есть возможность оступиться», — сказал Ольховский в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владиславом Кругловым.
- 31 мая 2024
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