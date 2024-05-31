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Ольховский: вылет Рублёва с «Ролан Гаррос» неожиданный, ещё одна неприятная сенсация

Ольховский: вылет Рублёва с «Ролан Гаррос» неожиданный, ещё одна неприятная сенсация
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Бывший российский теннисист Андрей Ольховский прокомментировал поражение шестой ракетки мира Андрея Рублёва в третьем круге «Ролан Гаррос» — 2024, где он встречался с представителем Италии Маттео Арнальди (33-я ракетка мира). Встреча завершилась со счётом 7:6 (8:6), 6:2, 6:4 в пользу итальянца.

Ролан Гаррос (м). 3-й круг
31 мая 2024, пятница. 14:15 МСК
Андрей Рублёв
6
Россия
Андрей Рублёв
А. Рублёв
Окончен
0 : 3
1 2 3 4 5
             
6 6 		2 4
7 8 		6 6
             
Маттео Арнальди
35
Италия
Маттео Арнальди
М. Арнальди

«Вылет Рублёва с «Ролан Гаррос» совершенно неожиданный. Опять неприятная сенсация после вылета Хачанова. Счёт 0:3 — это вообще необъяснимо, возможно, что зажался. На Рублёва и Хачанова рассчитывали и были оптимистические прогнозы. Но, конечно, никто не ожидал, что оба быстро так вылетят. По крайней мере, я считал Рублёва явным фаворитом в матче с Арнальди, но никак не думал, что есть возможность оступиться», — сказал Ольховский в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владиславом Кругловым.

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