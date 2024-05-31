Алексей Селиваненко прокомментировал вылет Рублёва с «Ролан Гаррос»

Вице-президент ФТР Алексей Селиваненко прокомментировал поражение шестой ракетки мира Андрея Рублёва в третьем круге «Ролан Гаррос» — 2024, где он встречался с представителем Италии Маттео Арнальди (35-я ракетка мира). Встреча завершилась со счётом 7:6 (8:6), 6:2, 6:4 в пользу итальянца.
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«Для Андрея сегодня был не его день. Отдав первый сет на тай-брейке, он так и не смог вернуться в игру. Бывают такие матчи, когда мало что получается», — сказал Селиваненко в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владимиром Четвериком.
Отметим, что лучший результат Рублёва на Открытом чемпионате Франции по теннису — четвертьфиналы (2020 и 2022).
Основной турнир «Ролан Гаррос» у мужчин проходит с 26 мая по 9 июня. Напомним, сербский теннисист Новак Джокович является действующим чемпионом турнира.
- 31 мая 2024
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