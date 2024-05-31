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Алексей Селиваненко прокомментировал вылет Рублёва с «Ролан Гаррос»

Алексей Селиваненко прокомментировал вылет Рублёва с «Ролан Гаррос»
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Вице-президент ФТР Алексей Селиваненко прокомментировал поражение шестой ракетки мира Андрея Рублёва в третьем круге «Ролан Гаррос» — 2024, где он встречался с представителем Италии Маттео Арнальди (35-я ракетка мира). Встреча завершилась со счётом 7:6 (8:6), 6:2, 6:4 в пользу итальянца.

Ролан Гаррос (м). 3-й круг
31 мая 2024, пятница. 14:15 МСК
Андрей Рублёв
6
Россия
Андрей Рублёв
А. Рублёв
Окончен
0 : 3
1 2 3 4 5
             
6 6 		2 4
7 8 		6 6
             
Маттео Арнальди
35
Италия
Маттео Арнальди
М. Арнальди

«Для Андрея сегодня был не его день. Отдав первый сет на тай-брейке, он так и не смог вернуться в игру. Бывают такие матчи, когда мало что получается», — сказал Селиваненко в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владимиром Четвериком.

Отметим, что лучший результат Рублёва на Открытом чемпионате Франции по теннису — четвертьфиналы (2020 и 2022).

Основной турнир «Ролан Гаррос» у мужчин проходит с 26 мая по 9 июня. Напомним, сербский теннисист Новак Джокович является действующим чемпионом турнира.

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