Алексей Селиваненко прокомментировал вылет Рублёва с «Ролан Гаррос»

Вице-президент ФТР Алексей Селиваненко прокомментировал поражение шестой ракетки мира Андрея Рублёва в третьем круге «Ролан Гаррос» — 2024, где он встречался с представителем Италии Маттео Арнальди (35-я ракетка мира). Встреча завершилась со счётом 7:6 (8:6), 6:2, 6:4 в пользу итальянца.

«Для Андрея сегодня был не его день. Отдав первый сет на тай-брейке, он так и не смог вернуться в игру. Бывают такие матчи, когда мало что получается», — сказал Селиваненко в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владимиром Четвериком.

Отметим, что лучший результат Рублёва на Открытом чемпионате Франции по теннису — четвертьфиналы (2020 и 2022).

Основной турнир «Ролан Гаррос» у мужчин проходит с 26 мая по 9 июня. Напомним, сербский теннисист Новак Джокович является действующим чемпионом турнира.