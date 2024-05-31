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Выбившая Самсонову с «Ролан Гаррос» Коччаретто впервые вышла в четвёртый круг ТБШ

Выбившая Самсонову с «Ролан Гаррос» Коччаретто впервые вышла в четвёртый круг ТБШ
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51-я ракетка мира, итальянская теннисистка Элизабетте Коччаретто впервые вышла в четвёртый круг турнира «Большого шлема». Сегодня, 31 мая, в матче третьего круга она обыграла россиянку Людмилу Самсонову, занимающую 17-е место в рейтинге WTA. Встреча завершилась со счётом 7:6 (7:4), 6:2 в пользу итальянки.

Ролан Гаррос (ж). 3-й круг
31 мая 2024, пятница. 12:10 МСК
Людмила Самсонова
17
Россия
Людмила Самсонова
Л. Самсонова
Окончен
0 : 2
1 2 3
         
6 4 		2
7 7 		6
         
Элизабетта Коччаретто
51
Италия
Элизабетта Коччаретто
Э. Коччаретто

Отметим, что 25-летняя россиянка Самсонова в любом случае показала лучший результат на «Ролан Гаррос» в карьере. Ранее она впервые вышла в третий раунд турнира.

В следующем раунде Коччаретто сыграет против победительницы матча между третьей ракеткой мира Кори Гауфф (США) и украинкой Даяной Ястремской (30-я в рейтинге WTA).

Основной турнир «Ролан Гаррос» у женщин проходит с 26 мая по 9 июня. Напомним, польская теннисистка Ига Свёнтек является действующей чемпионкой турнира.

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