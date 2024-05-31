Выбившая Самсонову с «Ролан Гаррос» Коччаретто впервые вышла в четвёртый круг ТБШ

51-я ракетка мира, итальянская теннисистка Элизабетте Коччаретто впервые вышла в четвёртый круг турнира «Большого шлема». Сегодня, 31 мая, в матче третьего круга она обыграла россиянку Людмилу Самсонову, занимающую 17-е место в рейтинге WTA. Встреча завершилась со счётом 7:6 (7:4), 6:2 в пользу итальянки.
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Отметим, что 25-летняя россиянка Самсонова в любом случае показала лучший результат на «Ролан Гаррос» в карьере. Ранее она впервые вышла в третий раунд турнира.
В следующем раунде Коччаретто сыграет против победительницы матча между третьей ракеткой мира Кори Гауфф (США) и украинкой Даяной Ястремской (30-я в рейтинге WTA).
Основной турнир «Ролан Гаррос» у женщин проходит с 26 мая по 9 июня. Напомним, польская теннисистка Ига Свёнтек является действующей чемпионкой турнира.
- 31 мая 2024
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