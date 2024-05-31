Фото: улыбчивая Калинская поддерживает Синнера на его матче с Котовым на «Ролан Гаррос»

25-я ракетка мира российская теннисистка Анна Калинская с трибун поддерживает своего возлюбленного – вторую ракетку мира итальянца Янника Синнера, который в данный момент борется с россиянином Павлом Котовым в третьем круге «Ролан Гаррос» — 2024.

«Чемпионат» проводит текстовую онлайн-трансляцию матча Павел Котов – Янник Синнер в третьем круге «Ролан Гаррос».

Напомним, слухи о романе Синнера и Калинской появились в итальянских СМИ 16 мая. Ещё до старта грунтового мэйджора россиянка была замечена на свидании с итальянцем в Париже. 27 мая Янник официально подтвердил романтические отношения с Анной.

Сама Калинская ранее уступила представительнице Канады Бьянке Андрееску (228-я ракетка мира) во втором круге «Ролан Гаррос». Встреча завершилась со счётом 1:6, 7:5, 6:3 в пользу канадки.