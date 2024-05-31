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Фото: улыбчивая Калинская поддерживает Синнера на его матче с Котовым на «Ролан Гаррос»

Фото: улыбчивая Калинская поддерживает Синнера на его матче с Котовым на «Ролан Гаррос»
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25-я ракетка мира российская теннисистка Анна Калинская с трибун поддерживает своего возлюбленного – вторую ракетку мира итальянца Янника Синнера, который в данный момент борется с россиянином Павлом Котовым в третьем круге «Ролан Гаррос» — 2024.

«Чемпионат» проводит текстовую онлайн-трансляцию матча Павел Котов – Янник Синнер в третьем круге «Ролан Гаррос».

Ролан Гаррос (м). 3-й круг
31 мая 2024, пятница. 15:10 МСК
Павел Котов
56
Россия
Павел Котов
П. Котов
Окончен
0 : 3
1 2 3 4 5
             
4 		4 4
6 		6 6
             
Янник Синнер
2
Италия
Янник Синнер
Я. Синнер

Напомним, слухи о романе Синнера и Калинской появились в итальянских СМИ 16 мая. Ещё до старта грунтового мэйджора россиянка была замечена на свидании с итальянцем в Париже. 27 мая Янник официально подтвердил романтические отношения с Анной.

Сама Калинская ранее уступила представительнице Канады Бьянке Андрееску (228-я ракетка мира) во втором круге «Ролан Гаррос». Встреча завершилась со счётом 1:6, 7:5, 6:3 в пользу канадки.

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