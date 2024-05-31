«Я просто убил себя сам сегодня». Андрей Рублёв — о вылете в третьем круге «Ролан Гаррос»

Шестая ракетка мира российский теннисист Андрей Рублёв прокомментировал своё поражение в третьем круге «Ролан Гаррос» — 2024. Напомним, сегодня, 31 мая, он встречался с представителем Италии Маттео Арнальди (35-я ракетка мира). Матч завершился со счётом 7:6 (8:6), 6:2, 6:4 в пользу итальянца.
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«Разочарован собой. Не помню, чтобы я чувствовал себя хуже на «Шлемах». Это худший день. Думаю, дело не в концентрации. Я загнал себя вниз своим поведением, дал Маттео летать по корту. В концовке с ним было невозможно что-либо сделать.
Я выиграл в Мадриде, сейчас тоже играл хорошо. Я просто убил себя сам сегодня. У меня было много возможностей, шансов, но в один момент я всё потерял», — сказал Рублёв в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Андреем Панковым.
- 31 мая 2024
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