Павел Котов в трёх сетах проиграл Яннику Синнеру в третьем круге «Ролан Гаррос» — 2024
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56-я ракетка мира российский теннисист Павел Котов не сумел пробиться в 1/8 финала Открытого чемпионата Франции – 2024, который продлится до 11 июня.
В матче третьего круга Котов со счётом 4:6, 4:6, 4:6 проиграл победителю Открытого чемпионата Австралии — 2024, второй ракетке мира итальянцу Яннику Синнеру (2).
Ролан Гаррос (м). 3-й круг
31 мая 2024, пятница. 15:10 МСК
56
Павел Котов
П. Котов
Окончен
0 : 3
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|2
|3
|4
|5
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|4
|4
|
|6
|6
2
Янник Синнер
Я. Синнер
Встреча Котова с Синнером продлилась 2 часа и 29 минут. В её рамках Котов один раз подал навылет, допустил одну двойную ошибку и не реализовал один заработанный брейк-пойнт. На счету Синнера четыре эйса, одна двойная ошибка и 3 реализованных брейк-пойнта из 13.
Следующим соперником Синнера на «Ролан Гаррос» — 2024 станет победитель матча Корентен Муте (Франция) — Себастьян Офнер (Австрия).
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