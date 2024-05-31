Павел Котов в трёх сетах проиграл Яннику Синнеру в третьем круге «Ролан Гаррос» — 2024

56-я ракетка мира российский теннисист Павел Котов не сумел пробиться в 1/8 финала Открытого чемпионата Франции – 2024, который продлится до 11 июня.

В матче третьего круга Котов со счётом 4:6, 4:6, 4:6 проиграл победителю Открытого чемпионата Австралии — 2024, второй ракетке мира итальянцу Яннику Синнеру (2).

Встреча Котова с Синнером продлилась 2 часа и 29 минут. В её рамках Котов один раз подал навылет, допустил одну двойную ошибку и не реализовал один заработанный брейк-пойнт. На счету Синнера четыре эйса, одна двойная ошибка и 3 реализованных брейк-пойнта из 13.

Следующим соперником Синнера на «Ролан Гаррос» — 2024 станет победитель матча Корентен Муте (Франция) — Себастьян Офнер (Австрия).