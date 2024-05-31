Сафиуллин и Пирс вышли во второй круг парного разряда «Ролан Гаррос»
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12-я ракетка мира российский теннисист Роман Сафиуллин и австралиец Джон Пирс вышли во второй круг парного разряда «Ролан Гаррос». На старте турнира они обыграли индийско-французскую пару Юки Бхамбри и Альбано Оливетти со счётом 6:3, 7:6.
Ролан Гаррос — парный разряд (м). 1-й круг
31 мая 2024, пятница. 15:15 МСК
Джон Пирс
Роман Сафиуллин
Д. Пирс Р. Сафиуллин
Окончен
2 : 0
|1
|2
|3
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|7 7
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|6 5
Юки Бхамбри
Альбано Оливетти
Ю. Бхамбри А. Оливетти
Отметим, что спортсмены провели на корте 2 часа 45 минут. Австралийско-российский дуэт реализовал два брейк-пойнта из трёх (67%) и выполнил четыре эйса. Индийско-французский выполнил шесть подач навылет и смог реализовать один брейк-пойнт из четырёх заработанных (25%). Обе пары не допустили двойных ошибок.
Напомним, в следующем круге Открытого чемпионата Франции по теннису Сафиуллин и Пирс сыграют с победителем матча между Боржешем из Португалии и Риндеркнешем из Франции и бельгийцами Жилле/Флиген.
Комментарии
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