Сафиуллин и Пирс вышли во второй круг парного разряда «Ролан Гаррос»

12-я ракетка мира российский теннисист Роман Сафиуллин и австралиец Джон Пирс вышли во второй круг парного разряда «Ролан Гаррос». На старте турнира они обыграли индийско-французскую пару Юки Бхамбри и Альбано Оливетти со счётом 6:3, 7:6.

Отметим, что спортсмены провели на корте 2 часа 45 минут. Австралийско-российский дуэт реализовал два брейк-пойнта из трёх (67%) и выполнил четыре эйса. Индийско-французский выполнил шесть подач навылет и смог реализовать один брейк-пойнт из четырёх заработанных (25%). Обе пары не допустили двойных ошибок.

Напомним, в следующем круге Открытого чемпионата Франции по теннису Сафиуллин и Пирс сыграют с победителем матча между Боржешем из Португалии и Риндеркнешем из Франции и бельгийцами Жилле/Флиген.