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Сафиуллин и Пирс вышли во второй круг парного разряда «Ролан Гаррос»

Сафиуллин и Пирс вышли во второй круг парного разряда «Ролан Гаррос»
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12-я ракетка мира российский теннисист Роман Сафиуллин и австралиец Джон Пирс вышли во второй круг парного разряда «Ролан Гаррос». На старте турнира они обыграли индийско-французскую пару Юки Бхамбри и Альбано Оливетти со счётом 6:3, 7:6.

Ролан Гаррос — парный разряд (м). 1-й круг
31 мая 2024, пятница. 15:15 МСК
Джон Пирс
Австралия
Джон Пирс
Роман Сафиуллин
Россия
Роман Сафиуллин
Д. Пирс Р. Сафиуллин
Окончен
2 : 0
1 2 3
         
6 		7 7
3 		6 5
         
Юки Бхамбри
Индия
Юки Бхамбри
Альбано Оливетти
Франция
Альбано Оливетти
Ю. Бхамбри А. Оливетти

Отметим, что спортсмены провели на корте 2 часа 45 минут. Австралийско-российский дуэт реализовал два брейк-пойнта из трёх (67%) и выполнил четыре эйса. Индийско-французский выполнил шесть подач навылет и смог реализовать один брейк-пойнт из четырёх заработанных (25%). Обе пары не допустили двойных ошибок.

Напомним, в следующем круге Открытого чемпионата Франции по теннису Сафиуллин и Пирс сыграют с победителем матча между Боржешем из Португалии и Риндеркнешем из Франции и бельгийцами Жилле/Флиген.

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