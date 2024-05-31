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В мужской сетке «Ролан Гаррос» — 2024 остался лишь один представитель России

В мужской сетке «Ролан Гаррос» — 2024 остался лишь один представитель России
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В мужской сетке Открытого чемпионата Франции — 2024 остался лишь один представитель России. В данный момент идёт третий круг турнира, который продлится до 11 июня.

Единственным россиянином, оставшимся в борьбе за титул чемпиона «Ролан Гаррос» — 2024, является победитель US Open — 2021, пятая ракетка мира Даниил Медведев, у которого на протяжении всей карьеры довольно специфические отношения с грунтовым покрытием. Завтра, 1 июня, он сразится за выход в 1/8 финала с чехом Томашем Махачем.

Ролан Гаррос (м). 3-й круг
01 июня 2024, суббота. 13:30 МСК
Томаш Махач
34
Чехия
Томаш Махач
Т. Махач
Не начался
1 2 3 4 5
             
             
Даниил Медведев
5
Россия
Даниил Медведев
Д. Медведев

Ранее турнир покинули сразу пять россиян: Аслан Карацев, Роман Сафиуллин (проиграли в первом круге), Карен Хачанов (проиграл лаки-лузеру во втором круге), Андрей Рублёв и Павел Котов (потерпели поражения в третьем круге).

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