В мужской сетке «Ролан Гаррос» — 2024 остался лишь один представитель России

В мужской сетке Открытого чемпионата Франции — 2024 остался лишь один представитель России. В данный момент идёт третий круг турнира, который продлится до 11 июня.

Единственным россиянином, оставшимся в борьбе за титул чемпиона «Ролан Гаррос» — 2024, является победитель US Open — 2021, пятая ракетка мира Даниил Медведев, у которого на протяжении всей карьеры довольно специфические отношения с грунтовым покрытием. Завтра, 1 июня, он сразится за выход в 1/8 финала с чехом Томашем Махачем.

Ранее турнир покинули сразу пять россиян: Аслан Карацев, Роман Сафиуллин (проиграли в первом круге), Карен Хачанов (проиграл лаки-лузеру во втором круге), Андрей Рублёв и Павел Котов (потерпели поражения в третьем круге).