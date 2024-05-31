В мужской сетке «Ролан Гаррос» — 2024 остался лишь один представитель России
Поделиться
В мужской сетке Открытого чемпионата Франции — 2024 остался лишь один представитель России. В данный момент идёт третий круг турнира, который продлится до 11 июня.
Единственным россиянином, оставшимся в борьбе за титул чемпиона «Ролан Гаррос» — 2024, является победитель US Open — 2021, пятая ракетка мира Даниил Медведев, у которого на протяжении всей карьеры довольно специфические отношения с грунтовым покрытием. Завтра, 1 июня, он сразится за выход в 1/8 финала с чехом Томашем Махачем.
Ролан Гаррос (м). 3-й круг
01 июня 2024, суббота. 13:30 МСК
34
Томаш Махач
Т. Махач
Не начался
|1
|2
|3
|4
|5
|
|
5
Даниил Медведев
Д. Медведев
Ранее турнир покинули сразу пять россиян: Аслан Карацев, Роман Сафиуллин (проиграли в первом круге), Карен Хачанов (проиграл лаки-лузеру во втором круге), Андрей Рублёв и Павел Котов (потерпели поражения в третьем круге).
Материалы по теме
Комментарии
- 31 мая 2024
-
18:26
-
18:23
-
18:14
-
18:10
-
18:03
-
18:02
-
17:57
-
17:52
-
17:51
-
17:45
-
17:37
-
17:36
-
17:31
-
17:26
-
17:20
-
17:16
-
17:14
-
16:54
-
16:46
-
16:07
-
16:02
-
15:54
-
15:20
-
15:16
-
15:13
-
15:04
-
15:03
-
15:01
-
14:57
-
14:53
-
14:45
-
13:50
-
13:02
-
12:20
-
11:53