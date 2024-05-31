Рублёв: не помню, чтобы я так психовал на «Шлемах». Меня переклинило
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Шестая ракетка мира российский теннисист Андрей Рублёв высказался о своей игре в третьем круге «Ролан Гаррос» — 2024. Напомним, сегодня, 31 мая, он встречался с представителем Италии Маттео Арнальди (35-я ракетка мира). Матч завершился со счётом 7:6 (8:6), 6:2, 6:4 в пользу итальянца. Во время игры россиянин много психовал.
Ролан Гаррос (м). 3-й круг
31 мая 2024, пятница. 14:15 МСК
6
Андрей Рублёв
А. Рублёв
Окончен
0 : 3
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35
Маттео Арнальди
М. Арнальди
«Я не помню, чтобы я себя так плохо вёл на корте на «Шлемах». Чтобы так психовать… Такого не было на «Больших шлемах» никогда. Столько шансов, столько лёгких мячей. В один момент переклинило — и всё… Это было не остановить. Второй брейк во втором сете был ключевым»,— сказал Рублёв в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Андреем Панковым.
Комментарии
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