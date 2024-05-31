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Янчук: негоже Рублёву проигрывать в трёх сетах Арнальди, но ещё остались следы болезни

Янчук: негоже Рублёву проигрывать в трёх сетах Арнальди, но ещё остались следы болезни
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Заслуженный тренер России Виктор Янчук отреагировал на поражение Андрея Рублёва в третьем круге «Ролан Гаррос» — 2024.

Напомним, шестая ракетка мира Рублёв со счётом 6:7 (6:8), 2:6, 4:6 неожиданно уступил итальянцу Маттео Арнальди (35-й номер рейтинга ATP).

«Не ожидал такого результата в матче Рублёва и Арнальди, тем более 0:3 по сетам, это просто негоже. Думаю, судьбу игры определил первый сет. Рублёв не в лучшей форме, ещё остались следы его болезни. Андрей пока не может показать свой лучший теннис — не вышел на пик.

Реальные возможности Рублёва несколько снижены и ограничены. Это можно воспринять как рабочее поражение, но не провал. Без них не обходятся соревнования. Он ещё наберёт форму, жалко только, что «Большой шлем» упускает», — сказал Янчук в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Александром Ершовым.

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