Рублёв: не ожидал, что всё будет настолько печально. Но я отойду — не в первый раз

Шестая ракетка мира российский теннисист Андрей Рублёв ответил на вопрос, ожидал ли он от себя какого-то определённого результата на «Ролан Гаррос» — 2024. По словам россиянина, он не ставил конкретные цели перед стартом турнира, но точно не думал, что вылетит так рано.

«Результат точно не связан с погодой. Условия были комфортными для меня. Не могу сказать, что ожидал здесь прорыва, но и не ожидал, что всё будет настолько печально. Потребуется время отойти, но отойду. Не в первый раз», — сказал Рублёв в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Андреем Панковым.

Напомним, сегодня, 31 мая, Андрей Рублёв в матче третьего круга встречался с представителем Италии Маттео Арнальди (35-я ракетка мира), которому проиграл со счётом 7:6 (8:6), 6:2, 6:4.