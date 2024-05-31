Рублёв: не ожидал, что всё будет настолько печально. Но я отойду — не в первый раз
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Шестая ракетка мира российский теннисист Андрей Рублёв ответил на вопрос, ожидал ли он от себя какого-то определённого результата на «Ролан Гаррос» — 2024. По словам россиянина, он не ставил конкретные цели перед стартом турнира, но точно не думал, что вылетит так рано.
«Результат точно не связан с погодой. Условия были комфортными для меня. Не могу сказать, что ожидал здесь прорыва, но и не ожидал, что всё будет настолько печально. Потребуется время отойти, но отойду. Не в первый раз», — сказал Рублёв в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Андреем Панковым.
Напомним, сегодня, 31 мая, Андрей Рублёв в матче третьего круга встречался с представителем Италии Маттео Арнальди (35-я ракетка мира), которому проиграл со счётом 7:6 (8:6), 6:2, 6:4.
Ролан Гаррос (м). 3-й круг
31 мая 2024, пятница. 14:15 МСК
6
Андрей Рублёв
А. Рублёв
Окончен
0 : 3
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35
Маттео Арнальди
М. Арнальди
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