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Андрей Рублёв второй год подряд проигрывает итальянцу в третьем круге «Ролан Гаррос»

Андрей Рублёв второй год подряд проигрывает итальянцу в третьем круге «Ролан Гаррос»
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Олимпийский чемпион 2020 года в миксте, шестая ракетка мира российский теннисист Андрей Рублёв второй год подряд проигрывает представителю Италии в третьем круге Открытого чемпионата Франции.

Напомним, в прошлом году Рублёв со счётом 7:5, 6:0, 3:6, 6:7 (5:7), 3:6 проиграл итальянцу Лоренцо Сонего. А в рамках текущего розыгрыша россиянин со счётом 6:7 (6:8), 2:6, 4:6 неожиданно уступил итальянцу Маттео Арнальди (35-й номер рейтинга ATP).

Нельзя не отметить, что оба раза Рублёв до старта турнира входил в пул претендентов на победу. В частности, потому что в прошлом году Андрей стал победителем грунтового турнира серии «Мастерс» в Монте-Карло (Монако), а в этом – выиграл грунтовый «Мастерс» в Мадриде (Испания).

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