Андреева и Звонарёва пробились во второй круг парного разряда «Ролан Гаррос»
Поделиться
33-я ракетка мира российская теннисистка Мирра Андреева в паре с соотечественницей Верой Звонарёвой пробились во второй круг парного разряда «Ролан Гаррос». На старте турнира они обыграли французскую пару Эмелин Дартрон и Тьянцоа Ракотоманга-Ражана со счётом 6:1, 6:4.
Ролан Гаррос — парный разряд (ж). 1-й круг
31 мая 2024, пятница. 15:55 МСК
Эмелин Дартрон
Тьянцоа Ракотоманга-Ражана
Э. Дартрон Т. Ракотоманга-Ражана
Окончен
0 : 2
|1
|2
|3
|
|4
|
|6
Мирра Андреева
Вера Звонарёва
М. Андреева В. Звонарёва
Отметим, что спортсменки провели на корте 1 час 1 минуту. Российский дуэт реализовал пять брейк-пойнтов из пяти (100%) и допустил пять двойных ошибок. Французский дуэт смог реализовать два брейк-пойнта из трёх заработанных (67%) и сделал три двойные ошибки. Обе пары не сделали ни одного эйса.
Напомним, в следующем круге Открытого чемпионата Франции по теннису Андреева и Звонарёва сыграют с победителем матча между Схурс/Стефани и Бегу/Подороска.
Комментарии
- 31 мая 2024
-
18:26
-
18:23
-
18:14
-
18:10
-
18:03
-
18:02
-
17:57
-
17:52
-
17:51
-
17:45
-
17:37
-
17:36
-
17:31
-
17:26
-
17:20
-
17:16
-
17:14
-
16:54
-
16:46
-
16:07
-
16:02
-
15:54
-
15:20
-
15:16
-
15:13
-
15:04
-
15:03
-
15:01
-
14:57
-
14:53
-
14:45
-
13:50
-
13:02
-
12:20
-
11:53