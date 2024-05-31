Фрибет 3К
Реклама
Рекламодатель: ООО «БК «ПАРИ»
2Ranyn4WFax
Матч-центр Новости Топ-матчи Билеты Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Теннис Новости

Андреева и Звонарёва пробились во второй круг парного разряда «Ролан Гаррос»

Андреева и Звонарёва пробились во второй круг парного разряда «Ролан Гаррос»
Комментарии

33-я ракетка мира российская теннисистка Мирра Андреева в паре с соотечественницей Верой Звонарёвой пробились во второй круг парного разряда «Ролан Гаррос». На старте турнира они обыграли французскую пару Эмелин Дартрон и Тьянцоа Ракотоманга-Ражана со счётом 6:1, 6:4.

Ролан Гаррос — парный разряд (ж). 1-й круг
31 мая 2024, пятница. 15:55 МСК
Эмелин Дартрон
Франция
Эмелин Дартрон
Тьянцоа Ракотоманга-Ражана
Франция
Тьянцоа Ракотоманга-Ражана
Э. Дартрон Т. Ракотоманга-Ражана
Окончен
0 : 2
1 2 3
         
1 		4
6 		6
         
Мирра Андреева
Россия
Мирра Андреева
Вера Звонарёва
Россия
Вера Звонарёва
М. Андреева В. Звонарёва

Отметим, что спортсменки провели на корте 1 час 1 минуту. Российский дуэт реализовал пять брейк-пойнтов из пяти (100%) и допустил пять двойных ошибок. Французский дуэт смог реализовать два брейк-пойнта из трёх заработанных (67%) и сделал три двойные ошибки. Обе пары не сделали ни одного эйса.

Напомним, в следующем круге Открытого чемпионата Франции по теннису Андреева и Звонарёва сыграют с победителем матча между Схурс/Стефани и Бегу/Подороска.

Комментарии
Новости. Теннис
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android