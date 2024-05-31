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Кудерметова и Хаочин с трудом вышли во второй круг парного разряда «РГ»

Кудерметова и Хаочин с трудом вышли во второй круг парного разряда «РГ»
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31-я ракетка мира российская теннисистка Вероника Кудерметова в паре с китаянкой Чань Хаочин смогли пробиться во второй круг парного разряда «Ролан Гаррос». На старте турнира они обыграли английский дуэт Кэйти Бултер и Хитер Уотсон — 6:1, 3:6, 7:5.

Ролан Гаррос — парный разряд (ж). 1-й круг
31 мая 2024, пятница. 15:00 МСК
Кэйти Бултер
Великобритания
Кэйти Бултер
Хитер Уотсон
Великобритания
Хитер Уотсон
К. Бултер Х. Уотсон
Окончен
1 : 2
1 2 3
         
1 		6 5
6 		3 7
         
Чань Хаочин
Китайский Тайбэй
Чань Хаочин
Вероника Кудерметова
Россия
Вероника Кудерметова
Ч. Хаочин В. Кудерметова

Отметим, что спортсменки провели на корте 2 часа 9 минут. Российско-китайский дуэт реализовал 9 брейк-пойнтов из 15 (60%), допустил шесть двойных ошибок и выполнил две подачи навылет. Английский дуэт смог реализовать семь брейк-пойнтов из девяти заработанных (67%), сделал пять двойных ошибок и не смог выполнить ни одной подачи навылет.

Далее Кудерметова и Хаочин сыграют с победительницей матча между россиянкой Рахимовой и Путинцевой из Казахстана и россиянками Калинской/Весниной.

Напомним, ранее в следующий круг Открытого чемпионата Франции по теннису уже вышел российский дуэт Мирра Андреева и Вера Звонарёва.

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