Кудерметова и Хаочин с трудом вышли во второй круг парного разряда «РГ»

31-я ракетка мира российская теннисистка Вероника Кудерметова в паре с китаянкой Чань Хаочин смогли пробиться во второй круг парного разряда «Ролан Гаррос». На старте турнира они обыграли английский дуэт Кэйти Бултер и Хитер Уотсон — 6:1, 3:6, 7:5.
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Отметим, что спортсменки провели на корте 2 часа 9 минут. Российско-китайский дуэт реализовал 9 брейк-пойнтов из 15 (60%), допустил шесть двойных ошибок и выполнил две подачи навылет. Английский дуэт смог реализовать семь брейк-пойнтов из девяти заработанных (67%), сделал пять двойных ошибок и не смог выполнить ни одной подачи навылет.
Далее Кудерметова и Хаочин сыграют с победительницей матча между россиянкой Рахимовой и Путинцевой из Казахстана и россиянками Калинской/Весниной.
Напомним, ранее в следующий круг Открытого чемпионата Франции по теннису уже вышел российский дуэт Мирра Андреева и Вера Звонарёва.
- 31 мая 2024
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