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Андрей Рублёв назвал причину своей нестабильности в текущем сезоне

Андрей Рублёв назвал причину своей нестабильности в текущем сезоне
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Олимпийский чемпион 2020 года в миксте, шестая ракетка мира российский теннисист Андрей Рублёв после завершения выступления на «Ролан Гаррос» — 2024 в третьем круге высказался о причинах своей нестабильности в текущем сезоне.

Напомним, Рублёв со счётом 6:7 (6:8), 2:6, 4:6 неожиданно уступил итальянцу Маттео Арнальди (35-й номер рейтинга ATP) в третьем раунде «Ролан Гаррос».

— Странный сезон для вас. Ведь вы недавно провели такой великолепный турнир в Мадриде.
— Ага.
— А перед этим у вас не получалось.
— Ага.
— Можете объяснить эти «качели»?
— Не знаю. То есть да, у меня не получалось, а потом я добился очень хорошего результата в Мадриде. Сейчас я снова хорошо играю. Чувствую, что игра идёт, что я её улучшаю. Проблема в голове, что сегодня я сам себя угробил. Вот и всё», — сказал Рублёв на послематчевой пресс-конференции.

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