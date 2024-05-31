Андрей Рублёв назвал причину своей нестабильности в текущем сезоне

Олимпийский чемпион 2020 года в миксте, шестая ракетка мира российский теннисист Андрей Рублёв после завершения выступления на «Ролан Гаррос» — 2024 в третьем круге высказался о причинах своей нестабильности в текущем сезоне.

Напомним, Рублёв со счётом 6:7 (6:8), 2:6, 4:6 неожиданно уступил итальянцу Маттео Арнальди (35-й номер рейтинга ATP) в третьем раунде «Ролан Гаррос».

— Странный сезон для вас. Ведь вы недавно провели такой великолепный турнир в Мадриде.

— Ага.

— А перед этим у вас не получалось.

— Ага.

— Можете объяснить эти «качели»?

— Не знаю. То есть да, у меня не получалось, а потом я добился очень хорошего результата в Мадриде. Сейчас я снова хорошо играю. Чувствую, что игра идёт, что я её улучшаю. Проблема в голове, что сегодня я сам себя угробил. Вот и всё», — сказал Рублёв на послематчевой пресс-конференции.