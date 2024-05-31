Рублёв объяснил своё нервозное поведение по ходу матча с Арнальди на «Ролан Гаррос»

Олимпийский чемпион 2020 года в миксте, шестая ракетка мира российский теннисист Андрей Рублёв подробно объяснил, чем было вызвано его негодование по ходу матча с итальянцем Маттео Арнальди в третьем круге «Ролан Гаррос» — 2024. Поединок завершился со счётом 7:6 (8:6), 6:2, 6:4 в пользу итальянца. По его ходу Рублёв неоднократно бил ракеткой по корту, а также пинал свою скамейку ногами.

— Что вас сегодня больше всего расстраивало? Ваша игра или вопросы, которые у вас возникали к судье на вышке?

— Нет, в целом, что у меня было много возможностей, шансов, но у меня не получилось. Потом в какой-то момент я мог полностью потерять контроль, когда у меня было столько шансов вернуться в игру или повести в счёте. Но я не смог, не смог. Я держал всё в себе, но когда проиграл второй брейк во втором сете, то полностью потерял контроль.

— Вы сказали, что хуже ещё не вели себя на «Шлемах». Понимаете, что это спровоцировало? Было какое-то предчувствие перед матчем?

— Нет, просто во время матча я вёл с брейком и при 30-0 сделал несколько совершенно тупых ошибок, позволил ему вернуться в игру. Потом было что-то ещё перед тай-брейком, то ли я брейк мог сделать, то ли ещё что. Потом у меня были шансы на тай-брейке, а второй сет я уже начинал на эмоциях. Но как-то получилось сделать обратный брейк, стало казаться, что у меня появляется больше шансов. Затем внезапно я надломился, пошли эмоции, проиграл свою подачу, потом совсем потерял контроль и практически, практически, нет, я отдал второй сет, и потом уже было слишком поздно, потому что он начал играть невероятно. Когда делаешь такие вещи, обычно сложно вернуться в игру, — сказал Рублёв на пресс-конференции.