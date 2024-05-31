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Синнер повторил уникальное достижение Джоковича и Надаля на турнирах «Большого шлема»

Синнер повторил уникальное достижение Джоковича и Надаля на турнирах «Большого шлема»
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Чемпион Australian Open – 2024, вторая ракетка мира итальянский теннисист Янник Синнер продлил свою серию побед на турнирах «Большого шлема» до 10 матчей.

Сегодня, 31 мая, Янник выиграл 10-й подряд матч на мэйджорах в 2024 году. Это произошло в третьем круге «Ролан Гаррос» — 2024. Итальянец со счётом 6:4, 6:4, 6:4 обыграл россиянина Павла Котова.

Ролан Гаррос (м). 3-й круг
31 мая 2024, пятница. 15:10 МСК
Павел Котов
56
Россия
Павел Котов
П. Котов
Окончен
0 : 3
1 2 3 4 5
             
4 		4 4
6 		6 6
             
Янник Синнер
2
Италия
Янник Синнер
Я. Синнер

Интересно, что Синнер стал лишь третьим (если считать с 2000 года) теннисистом, выигравшим свои первые в сезоне 10 матчей на ТБШ до того, как ему исполнилось 23 года. Яннику сейчас 22, ему исполнится 23 лишь в августе. Пока, помимо Синнера, таким достижением могут похвастаться лишь легендарный испанец Рафаэль Надаль и серб Новак Джокович, которым сейчас по 37 лет.

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