Янник Синнер прокомментировал победу над Павлом Котовым на «Ролан Гаррос» — 2024

Чемпион Australian Open – 2024, вторая ракетка мира итальянский теннисист Янник Синнер прокомментировал победу над россиянином Павлом Котовым в третьем круге Открытого чемпионата Франции – 2024.

Напомним, их встреча завершилась со счётом 6:4, 6:4, 6:4 в пользу Синнера. Интересно, что не так давно, на грунтовом турнире серии «Мастерс» Янник также встречался с Павлом, тогда он выиграл со счётом 6:2, 7:5.

«Сегодня матч был совершенно другим по сравнению с Мадридом – все игровые ситуации были иными. Я старался быть максимально сосредоточенным на своей игре. Спасибо зрителям за поддержку, это потрясающе — играть здесь, на этом корте. Я получаю удовольствие», — сказал Синнер в интервью на корте.

Следующим соперником Синнера на «Ролан Гаррос» — 2024 станет победитель матча Корентен Муте (Франция) — Себастьян Офнер (Австрия).