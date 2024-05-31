Александрова и Павлюченкова проиграли в стартовом матче парного разряда «РГ»

18-я ракетка мира российская теннисистка Екатерина Александрова в паре с соотечественницей Анастасией Павлюченковой не смогли пробиться во второй круг парного разряда «Ролан Гаррос». На старте турнира они проиграли чешскому дуэту Мириам Колодзьежова и Анна Сискова — 6:4, 7:6 (8:6).
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Отметим, что спортсменки провели на корте 1 час 40 минут. Российский дуэт реализовал три брейк-пойнта из восьми (38%), допустил шесть двойных ошибок и выполнил одну подачу навылет. Чешский дуэт смог реализовать четыре брейк-пойнта из семи заработанных (57%), сделал четыре двойные ошибки и не смог выполнить ни одной подачи навылет.
Напомним, ранее в следующий круг Открытого чемпионата Франции по теннису уже вышли российский дуэт Мирра Андреева и Вера Звонарёва и российско-китайская пара Кудерметова/Хаочин.
- 31 мая 2024
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