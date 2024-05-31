Рублёв по ходу матча с Арнальди получил предупреждение за неспортивное поведение на корте

Олимпийский чемпион 2020 года в миксте, шестая ракетка мира российский теннисист Андрей Рублёв получил от судьи предупреждение за неспортивное поведение по ходу матча третьего круга «Ролан Гаррос» — 2024.

Напомним, за выход в 1/8 финала соревнований Рублёв (6) боролся с итальянцем Маттео Арнальди. Во втором сете поединка, при счёте 2:5, когда россиянин во второй раз за партию отдал свою подачу, Андрей не смог сдержать своих эмоций из-за неудачно исполненного удара у сетки. Сначала он с криками бросил ракетку на корт, после чего подошёл к своей скамейке и начал пинать её. Именно за это действие он получил предупреждение.

Фото: трансляция Eurosport

Фото: трансляция Eurosport

Фото: Eurosport

Рублёв проиграл Арнальди со счётом 7:6 (8:6), 6:2, 6:4 и завершил своё выступление в Париже.