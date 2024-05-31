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Ига Свёнтек продолжила защиту титула «Ролан Гаррос», обыграв Боузкову в третьем круге

Ига Свёнтек продолжила защиту титула «Ролан Гаррос», обыграв Боузкову в третьем круге
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Первая ракетка мира польская теннисистка Ига Свёнтек продолжила защиту титула «Ролан Гаррос». Сегодня, 31 мая, в третьем круге соревнований она в двух сетах обыграла Мари Боузкову, занимающую 42-е место в рейтинге WTA, со счётом 6:4, 6:2.

Ролан Гаррос (ж). 3-й круг
31 мая 2024, пятница. 18:00 МСК
Ига Свёнтек
1
Польша
Ига Свёнтек
И. Свёнтек
Окончен
2 : 0
1 2 3
         
6 		6
4 		2
         
Мари Боузкова
42
Чехия
Мари Боузкова
М. Боузкова

Отметим, что спортсменки провели на корте 1 час 33 минуты. Польская теннисистка реализовала четыре брейк-пойнта из семи (57%), допустила одну двойную ошибку и выполнила два эйса. Чешская спортсменка сделала три двойные ошибки, выполнила пять подач навылет и смогла реализовать один брейк-пойнт из одного заработанного (100%).

Напомним, в следующем круге Открытого чемпионата Франции по теннису — 2024 Ига Свёнтек сыграет с 41-й ракеткой мира Анастасией Потаповой из России.

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