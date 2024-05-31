Диана Шнайдер и Эмма Наварро вышли во второй круг парного разряда «Ролан Гаррос»

47-я ракетка мира российская теннисистка Диана Шнайдер в паре с американкой Эммой Наварро смогли пробиться во второй круг парного разряда «Ролан Гаррос». На старте турнира они обыграли американо-китайский дуэт Питон Стирнс и Чжан Шуай — 6:4, 6:4.

Отметим, что спортсменки провели на корте 1 час 26 минут. Российско-американский дуэт реализовал пять брейк-пойнтов из шести (83%), допустил три двойные ошибки и не смог выполнить ни одного эйса. Американо-китайский дуэт смог реализовать три брейк-пойнта из девяти заработанных (33%), сделал одну двойную ошибку и не смог выполнить одну подачу навылет.

Далее Шнайдер и Наварро сыграют с Се Шувэй и Элисе Мертенс.

Напомним, ранее в следующий круг Открытого чемпионата Франции по теннису уже вышел российский дуэт Мирра Андреева и Вера Звонарёва.