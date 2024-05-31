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Диана Шнайдер и Эмма Наварро вышли во второй круг парного разряда «Ролан Гаррос»

Диана Шнайдер и Эмма Наварро вышли во второй круг парного разряда «Ролан Гаррос»
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47-я ракетка мира российская теннисистка Диана Шнайдер в паре с американкой Эммой Наварро смогли пробиться во второй круг парного разряда «Ролан Гаррос». На старте турнира они обыграли американо-китайский дуэт Питон Стирнс и Чжан Шуай — 6:4, 6:4.

Ролан Гаррос — парный разряд (ж). 1-й круг
31 мая 2024, пятница. 17:55 МСК
Питон Стирнс
США
Питон Стирнс
Чжан Шуай
Китай
Чжан Шуай
П. Стирнс Ч. Шуай
Окончен
0 : 2
1 2 3
         
4 		4
6 		6
         
Эмма Наварро
США
Эмма Наварро
Диана Шнайдер
Россия
Диана Шнайдер
Э. Наварро Д. Шнайдер

Отметим, что спортсменки провели на корте 1 час 26 минут. Российско-американский дуэт реализовал пять брейк-пойнтов из шести (83%), допустил три двойные ошибки и не смог выполнить ни одного эйса. Американо-китайский дуэт смог реализовать три брейк-пойнта из девяти заработанных (33%), сделал одну двойную ошибку и не смог выполнить одну подачу навылет.

Далее Шнайдер и Наварро сыграют с Се Шувэй и Элисе Мертенс.

Напомним, ранее в следующий круг Открытого чемпионата Франции по теннису уже вышел российский дуэт Мирра Андреева и Вера Звонарёва.

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