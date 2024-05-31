Павел Котов прокомментировал поражение от Синнера на «Ролан Гаррос»

Российский теннисист Павел Котов прокомментировал поражение от второй ракетки мира итальянца Янника Синнера в третьем круге «Ролан Гаррос» — 2024.

— Показалось, что тебе удалось кайфануть сегодня.

— Да, всё понравилось. Показал отличный теннис. Да, не выиграл, но сделал всё, что мог. Объективно, Янник обыграл меня по делу, он сейчас первый по миру. Я пробовал, было много розыгрышей. Я и возил его по корту, и глубину использовал, и ширину. Но всё возвращалось обратно. Чуть мягче играл, мне сразу начинали забивать. Розыгрыши выигрывал, когда всё делал идеально. И то иногда он и такое возвращал. Да, обидно, но сделал всё, что мог, — сказал Котов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Андреем Панковым.