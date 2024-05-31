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Видеообзор поражения Андрея Рублёва от Арнальди в третьем круге «Ролан Гаррос»

Видеообзор поражения Андрея Рублёва от Арнальди в третьем круге «Ролан Гаррос»
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Олимпийский чемпион 2020 года в миксте, шестая ракетка мира российский теннисист Андрей Рублёв завершил своё выступление на Открытом чемпионате Франции – 2024.

В матче третьего круга Рублёв (6) неожиданно проиграл 35-й ракетке мира, представителю Италии Маттео Арнальди со счётом 6:7 (6:8), 2:6, 4:6.

«Чемпионат» предлагает ознакомиться с видеообзором матча Рублёв – Арнальди.

Видео доступно на YouTube-канале Roland Garros. Права на него принадлежат Roland Garros (ITF).

Матч Рублёва с Арнальди продолжался 2 часа 35 минут. Рублёв сделал девять эйсов, допустил четыре двойные ошибки и реализовал два брейк-пойнта из трёх заработанных. Его соперник 13 раз подал навылет, сделал одну двойную ошибку и выиграл 5 брейк-пойнтов из 13.

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