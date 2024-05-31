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Мирра Андреева: в нашей паре Звонарёва — босс. Мне можно многому научиться

Мирра Андреева: в нашей паре Звонарёва — босс. Мне можно многому научиться
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Российские теннисистки Вера Звонарёва и Мирра Андреева в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Андреем Панковым поделились своими ощущениями от игры в паре на Открытом чемпионате Франции – 2024.

Ранее Андреева и Звонарёва пробились во второй круг парного разряда «Ролан Гаррос». На старте турнира они уверенно обыграли французскую пару Эмелин Дартрон и Тьянцоа Ракотоманга-Ражана со счётом 6:1, 6:4.

Андреева: Вера больше подсказывает. Она поопытнее, и мне много чему можно у неё научиться. Она босс в команде (смеётся).
Звонарёва: Я бы не сказала. Мирра преувеличивает. Просто где-то какие-то парные моменты иногда могу подсказать. В последний год я наиграла больше, но мы больше командой принимаем решения.

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