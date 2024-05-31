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Андреева: после матча с Азаренко сразу упала в кровать и проспала восемь часов

Андреева: после матча с Азаренко сразу упала в кровать и проспала восемь часов
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33-я ракетка мира российская теннисистка Мирра Андреева рассказала о своём самочувствии после затяжного матча второго круга «Ролан Гаррос», где она обыграла победительницу двух турниров «Большого шлема» в одиночном разряде белорусскую спортсменку Викторию Азаренко.

«После вчерашнего было тяжеловато, но у меня не было выбора. Настроила себя в любом случае идти играть. Лучше пойти в боевом и хорошем настроении, чем не хотеть и ходить кукситься на корте. Поэтому было достаточно легко себя заставить.

У меня никогда нет проблем со сном. Как только приехала в отель, сразу в кровать — и уснула. Хорошо поспала часов восемь. Всё хорошо», — сказала Андреева в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Андреем Панковым.

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