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Вера Звонарёва высказалась о возможной игре на Олимпиаде в паре с Миррой Андреевой

Вера Звонарёва высказалась о возможной игре на Олимпиаде в паре с Миррой Андреевой
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Двукратная финалистка турниров «Большого шлема» в одиночном разряде, бывшая вторая ракетка мира, 39-летняя российская теннисистка Вера Звонарёва ответила, планирует ли сыграть в парном разряде Олимпийских игр – 2024 в Париже (Франция) вместе с 17-летней Миррой Андреевой.

Ранее Андреева и Звонарёва пробились во второй круг парного разряда «Ролан Гаррос». На старте турнира они уверенно обыграли французскую пару Эмелин Дартрон и Тьянцоа Ракотоманга-Ражана со счётом 6:1, 6:4.

«С Олимпиадой пока сложный вопрос. Все ждут, когда завершится «Ролан Гаррос» и будет какое-то понимание, информация. Пока про Олимпиаду ничего сказать не можем», — сказала Звонарёва в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Андреем Панковым.

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