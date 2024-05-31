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Аванесян и Осорио-Серрано успешно стартовали в паре на «РГ», выиграв сет с «баранкой»

Аванесян и Осорио-Серрано успешно стартовали в паре на «РГ», выиграв сет с «баранкой»
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70-я ракетка мира российская теннисистка Элина Аванесян в паре с колумбийкой Марией-Камилой Осорио-Серрано смогли пробиться во второй круг парного разряда «Ролан Гаррос». На старте турнира они обыграли французский дуэт Эстелль Кашино и Кароль Монне — 6:3, 6:0.

Ролан Гаррос — парный разряд (ж). 1-й круг
31 мая 2024, пятница. 18:45 МСК
Элина Аванесян
Россия
Элина Аванесян
Мария-Камила Осорио-Серрано
Колумбия
Мария-Камила Осорио-Серрано
Э. Аванесян М. Осорио-Серрано
Окончен
2 : 0
1 2 3
         
6 		6
3 		0
         
Эстелль Кашино
Франция
Эстелль Кашино
Кароль Монне
Франция
Кароль Монне
Э. Кашино К. Монне

Отметим, что спортсменки провели на корте всего 51 минуту. Российско-колумбийский дуэт реализовал пять брейк-пойнтов из пяти (100%) и допустил две двойные ошибки. Французская пара смогла реализовать лишь один брейк-пойнт из четырёх заработанных (25%) и сделала три двойные ошибки. При этом ни один из дуэтов не смог выполнить ни одного эйса.

Напомним, далее Аванесян и Осорио-Серрано сыграют с победителем матча между американками Баптист/Паркс и японско-китайским дуэтом Сибахара/Ван.

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