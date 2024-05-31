Аванесян и Осорио-Серрано успешно стартовали в паре на «РГ», выиграв сет с «баранкой»

70-я ракетка мира российская теннисистка Элина Аванесян в паре с колумбийкой Марией-Камилой Осорио-Серрано смогли пробиться во второй круг парного разряда «Ролан Гаррос». На старте турнира они обыграли французский дуэт Эстелль Кашино и Кароль Монне — 6:3, 6:0.

Отметим, что спортсменки провели на корте всего 51 минуту. Российско-колумбийский дуэт реализовал пять брейк-пойнтов из пяти (100%) и допустил две двойные ошибки. Французская пара смогла реализовать лишь один брейк-пойнт из четырёх заработанных (25%) и сделала три двойные ошибки. При этом ни один из дуэтов не смог выполнить ни одного эйса.

Напомним, далее Аванесян и Осорио-Серрано сыграют с победителем матча между американками Баптист/Паркс и японско-китайским дуэтом Сибахара/Ван.