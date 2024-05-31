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Янник Синнер: никогда не меняю натяжку струн — это слишком тяжело психологически

Янник Синнер: никогда не меняю натяжку струн — это слишком тяжело психологически
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Чемпион Australian Open – 2024, вторая ракетка мира итальянский теннисист Янник Синнер после выхода в 1/8 финала Открытого чемпионата Франции – 2024 рассказал о своей необычной привычке.

Напомним, в третьем круге «Ролан Гаррос» Синнер со счётом 6:4, 6:4, 6:4 обыграл россиянина Павла Котова. Для Синнера это 10-я подряд победа в текущем сезоне на турнирах «Большого шлема». Янник стал лишь третьим (если считать с 2000 года) теннисистом, выигравшим свои первые в сезоне 10 матчей на ТБШ до того, как ему исполнилось 23 года. Пока, помимо Синнера, таким достижением могут похвастаться лишь легендарный испанец Рафаэль Надаль и серб Новак Джокович, которым сейчас по 37 лет.

«У меня в сумке восемь ракеток – но натяжка везде одинаковая. Я её никогда не меняю – это слишком тяжело психологически. Только в Мадриде мы натянули чуть сильнее. А вообще я в целом не люблю что-то менять», – сказал Синнер в интервью на корте.

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