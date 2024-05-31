Онс Жабер обыграла Лейлу Фернандес и вышла в четвёртый круг «Ролан Гаррос»
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Девятая ракетка мира Онс Жабер из Туниса вышла в четвёртый круг «Ролан Гаррос». Сегодня, 31 мая, она в двух сетах обыграла Лейлу Фернандес из Канады, занимающую 34-е место в рейтинге WTA, со счётом 6:4, 7:6 (7:5).
Ролан Гаррос (ж). 3-й круг
31 мая 2024, пятница. 17:10 МСК
34
Лейла Фернандес
Л. Фернандес
Окончен
0 : 2
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9
Онс Жабер
О. Жабер
Отметим, что спортсменки провели на корте 1 час 53 минуты. Теннисистка из Туниса реализовала три брейк-пойнта из семи (43%), не допустила ни одной двойной ошибки и выполнила три эйса. Канадская спортсменка сделала пять двойных ошибок, выполнила одну подачу навылет и смогла реализовать два брейк-пойнта из шести заработанных (36%).
Напомним, в следующем круге Открытого чемпионата Франции по теннису — 2024 Онс Жабер сыграет с 72-й ракеткой мира Кларой Таусон, которая ранее обыграла американку Софью Кенин.
Комментарии
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