«Я и не из такой задницы выбиралась». Потапова — о победе в 3-м круге «Ролан Гаррос»

41-я ракетка мира российская теннисистка Анастасия Потапова (Шевченко) прокомментировала выход в 1/8 финала «Ролан Гаррос» — 2024.

— Не могу сказать, что я расслабилась во втором сете. По-моему, по мне было видно, что я не расслаблялась, а наоборот, заводила себя ещё больше. То, что она попала в пару линий, и решило исход сета. Но надо не расстраиваться, а продолжать играть дальше и стараться выиграть третий сет, что я и сделала.

— Как вообще отыграться с 0:5 в первом сете?

— Я даже не знаю, как подобрать приличное слово. Не знаю, как у меня это вышло. Когда пошёл дождь, мы разобрали с командой, что произошло. Ничего ужасного я не сделала: где-то она больше попала, где-то у меня вылетело, но было два очень равных гейма, третий — тоже. Я думаю, что это вопрос везения. Когда я вышла второй раз, когда нас останавливали из-за дождя, я думала о том, что надо играть каждый мяч. Выкарабкивалась и не из такой задницы. Было намного хуже. Я просто поверила в себя, и эту веру дала мне команда. Полностью изменили тактику, и это начало работать, — сказала Потапова в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Андреем Панковым.