Потапова: матч со Свёнтек? У неё две руки, две ноги. По юниорам я ни разу ей не проиграла

41-я ракетка мира российская теннисистка Анастасия Потапова поделилась ожиданиями от встречи в четвёртом круге «Ролан Гаррос» с первой ракеткой мира и действующей победительницей соревнований Игой Свёнтек из Польши.
«На центральном корте я уже играла, со Свёнтек мы выросли. Я хочу выиграть, и всё. Чтобы обыграть её, надо хотеть этого. У неё также две ноги и две руки. Может, где-то преимущество есть, но все мы люди и всё возможно. В юниорах я ни разу не проиграла Свёнтек. Наверное, счёт 7-0. Но приплетать здесь юниорскую карьеру абсолютно бессмысленно. Ждала этого матча, хотела сыграть с Игой. Рада, что смогу.
Для меня стало сюрпризом, что Ига Свёнтек вышла на такие высоты. Но я смотрю на то, как она изменилась с того времени, — абсолютно другой игрок. Она была девочкой, как и я. Ига очень сильно прибавила в физике и психологии. Феноменальный игрок. Поэтому у неё есть чему учиться», — сказала Потапова в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Андреем Панковым.
Напомним, сегодня, 31 мая, Потапова в затяжном матче обыграла Синьюй Ван из Китая со счётом 7:5, 6:7 (6:8), 7:5.
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