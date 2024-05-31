Потапова: я ругала погоду, но сегодня обрадовалась, что пошёл дождь

41-я ракетка мира российская теннисистка Анастасия Потапова (Шевченко) высказалась о влиянии перерыва в её матче из-за дождя в третьем круге «Ролан Гаррос» — 2024.

Напомним, в борьбе за выход в 1/8 финала Потапова в затяжном матче обыграла Синьюй Ван из Китая, занимающую 37-е место в рейтинге WTA, со счётом 7:5, 6:7 (6:8), 7:5.

«Я нечасто играю в дождь, когда игру останавливают. В основном это было в юниорах. Несколько матчей я отыграла на профессиональном уровне, и ни одного не проиграла. Хоть я и ругала его, но один гейм оставалось отыграть. Но произойти может всё.

Сегодня я в какой-то степени даже обрадовалась, что пошёл дождь, потому что до него соперница не сделала ни одной невынужденной ошибки. Понимала, что будет тяжёлый матч. Но понимала, что надо дождаться момента, когда она начнёт сыпаться. Из-за дождя это, наверное, и произошло», — сказала Потапова в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Андреем Панковым.