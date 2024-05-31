Арнальди — о неожиданной победе над Рублёвым: это мой лучший матч на «Шлемах»

35-я ракетка мира итальянский теннисист Маттео Арнальди прокомментировал победу над шестым номером мирового рейтинга россиянином Андреем Рублёвым в третьем круге «Ролан Гаррос» — 2024 (7:6 (8:6), 6:2, 6:4).

«Это мой лучший матч на «Шлемах». Я весь матч очень хорошо играл, а это нелегко, когда надо выиграть три сета. Не знаю, является ли этот матч лучшим в моей жизни, но на «Шлемах» он точно лучший.

У меня была хорошая тактика, и она сработала. Хорошо, что я смог придерживаться её весь матч. Главное было не играть в его ритме, потому что он бьёт по мячу быстрее меня. Я старался варьировать, вести розыгрыш, и, по-моему, у меня это хорошо получалось.

Сегодня у меня шла подача, я очень хорошо подавал в важные моменты. И в концовке, когда подавал при 5:4, то сильно нервничал, но всё равно хорошо подавал. Это стало ключевым сегодня», — сказал Арнальди на пресс-конференции.