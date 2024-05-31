Потапова: ветер не мешал. Сегодня я не заметила бы даже слонов над головой

41-я ракетка мира российская теннисистка Анастасия Потапова (Шевченко) высказалась о влиянии ветреной погоды на её матч в третьем круге «Ролан Гаррос» — 2024.

Напомним, в борьбе за выход в 1/8 финала Потапова в затяжном матче обыграла Синьюй Ван из Китая, занимающую 37-е место в рейтинге WTA, со счётом 7:5, 6:7 (6:8), 7:5.

«Видимо, сегодня я была на каком-то кураже. Обычно ветер отвратительно влияет на мою игру, не люблю играть в ветер и холод. Моя игра атакующая, а в ветер мяч летит чуть хуже. Логично. Но сегодня не могу сказать, что я заметила этот ветер.

Разницы для меня не было, видимо, настолько была сфокусирована. Думаю, если бы даже слоны пролетели над моей головой, я бы их не заметила. Поэтому это не сыграло никакой роли», — сказала Потапова в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Андреем Панковым.