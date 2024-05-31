Потапова: сейчас я без тренерского штаба. Больше пока сказать нечего

41-я ракетка мира российская теннисистка Анастасия Потапова заявила, что на Открытом чемпионате Франции — 2024 она выступает без своего тренерского штаба.

«Пока я нахожусь без моего полноценного личного тренерского штаба. Больше комментировать пока не буду», — сказала Потапова в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Андреем Панковым.

Фото: Кадр из трансляции

Отметим, что в боксе спортсменки действительно не было её тренера, бывшего российского теннисиста, обладателя Кубка Дэвиса 2006 года в составе сборной и победителя четырёх турниров ATP Игоря Андреева. Зато на трибунах россиянку поддерживал её муж Александр Шевченко, ныне выступающий за Казахстан.

Напомним, сегодня, 31 мая, Потапова в затяжном матче обыграла Синьюй Ван из Китая со счётом 7:5, 6:7 (6:8), 7:5. В следующем круге «Ролан Гаррос» она встретится с первой ракеткой мира и действующей победительницей соревнований Игой Свёнтек из Польши.