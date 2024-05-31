Веснина одержала первую победу после декрета, в паре с Калинской победив на старте «РГ»

25-я ракетка мира российская теннисистка Анна Калинская в паре с соотечественницей Еленой Весниной смогли пробиться во второй круг парного разряда «Ролан Гаррос». На старте турнира они обыграли русско-казахстанский дуэт Камиллу Рахимову и Юлию Путинцеву — 6:3, 6:0.
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Отметим, что спортсменки провели на корте 1 час 20 минут. Российский дуэт реализовал 6 брейк-пойнтов из 10 (60%), а русско-казахстанский дуэт смог реализовать два брейк-пойнта из семи заработанных (29%). Также обе пары сделали по одной двойной ошибке и не смогли выполнить ни одну подачу навылет.
Для Елены Весниной эта победа стала первой после возвращения из второго декрета.
Напомним, в следующем круге Открытого чемпионата Франции по теннису Калинская и Веснина сыграют с соотечественницей Вероникой Кудерметовой и китаянкой Чань Хаочин.
- 31 мая 2024
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