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Веснина одержала первую победу после декрета, в паре с Калинской победив на старте «РГ»

Веснина одержала первую победу после декрета, в паре с Калинской победив на старте «РГ»
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25-я ракетка мира российская теннисистка Анна Калинская в паре с соотечественницей Еленой Весниной смогли пробиться во второй круг парного разряда «Ролан Гаррос». На старте турнира они обыграли русско-казахстанский дуэт Камиллу Рахимову и Юлию Путинцеву — 6:3, 6:0.

Ролан Гаррос — парный разряд (ж). 1-й круг
31 мая 2024, пятница. 19:40 МСК
Юлия Путинцева
Казахстан
Юлия Путинцева
Камилла Рахимова
Россия
Камилла Рахимова
Ю. Путинцева К. Рахимова
Окончен
0 : 2
1 2 3
         
3 		0
6 		6
         
Анна Калинская
Россия
Анна Калинская
Елена Веснина
Россия
Елена Веснина
А. Калинская Е. Веснина

Отметим, что спортсменки провели на корте 1 час 20 минут. Российский дуэт реализовал 6 брейк-пойнтов из 10 (60%), а русско-казахстанский дуэт смог реализовать два брейк-пойнта из семи заработанных (29%). Также обе пары сделали по одной двойной ошибке и не смогли выполнить ни одну подачу навылет.

Для Елены Весниной эта победа стала первой после возвращения из второго декрета.

Напомним, в следующем круге Открытого чемпионата Франции по теннису Калинская и Веснина сыграют с соотечественницей Вероникой Кудерметовой и китаянкой Чань Хаочин.

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Новости. Теннис
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