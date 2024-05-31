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Стефанос Циципас уверенно вышел в 1/8 финала «Ролан Гаррос», где сразится с Арнальди

Стефанос Циципас уверенно вышел в 1/8 финала «Ролан Гаррос», где сразится с Арнальди
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Двукратный финалист турниров «Большого шлема», девятая ракетка мира греческий теннисист Стефанос Циципас успешно вышел в 1/8 финала «Ролан Гаррос» — 2024.

В матче третьего круга Циципас (9) со счётом 6:3, 6:1, 6:1 обыграл 44-ю ракетку мира, 27-летнего представителя Китая Чжан Чжичжэня.

Ролан Гаррос (м). 3-й круг
31 мая 2024, пятница. 19:30 МСК
Чжан Чжичжэнь
44
Китай
Чжан Чжичжэнь
Ч. Чжичжэнь
Окончен
0 : 3
1 2 3 4 5
             
3 		3 1
6 		6 6
             
Стефанос Циципас
9
Греция
Стефанос Циципас
С. Циципас

Встреча Циципаса с Чжичжэнем продлилась 1 час 34 минуты. В её рамках Циципас четыре раза подал навылет, не допустил ни одной двойной ошибки и реализовал пять брейк-пойнтов из шести заработанных. На счету Чжичжэня два эйса, одна двойная ошибка и ни одного заработанного брейк-пойнта.

За выход в четвертьфинал «Ролан Гаррос» Циципас сразится с 35-й ракеткой мира, 23-летним итальянцем Маттео Арнальди, который ранее сенсационно обыграл россиянина Андрея Рублёва (6) в трёх сетах.

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