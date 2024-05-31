Стефанос Циципас уверенно вышел в 1/8 финала «Ролан Гаррос», где сразится с Арнальди

Двукратный финалист турниров «Большого шлема», девятая ракетка мира греческий теннисист Стефанос Циципас успешно вышел в 1/8 финала «Ролан Гаррос» — 2024.
В матче третьего круга Циципас (9) со счётом 6:3, 6:1, 6:1 обыграл 44-ю ракетку мира, 27-летнего представителя Китая Чжан Чжичжэня.
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Встреча Циципаса с Чжичжэнем продлилась 1 час 34 минуты. В её рамках Циципас четыре раза подал навылет, не допустил ни одной двойной ошибки и реализовал пять брейк-пойнтов из шести заработанных. На счету Чжичжэня два эйса, одна двойная ошибка и ни одного заработанного брейк-пойнта.
За выход в четвертьфинал «Ролан Гаррос» Циципас сразится с 35-й ракеткой мира, 23-летним итальянцем Маттео Арнальди, который ранее сенсационно обыграл россиянина Андрея Рублёва (6) в трёх сетах.
- 31 мая 2024
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